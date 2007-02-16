Безрукова обокрали на съемках

Во время съемок фильма «Колчак», где Безруков играет генерала Каппеля, у актера украли две пары сапог. Готовясь к очередному съемочному дню, Сергей, облачившись в генеральскую шинель, потянулся за своими хромовыми сапогами, но не нашел их. Поскольку съемки проходят в воинской части, то подозрения сразу пали на военнослужащих. «Нам устроили настоящий допрос, - рассказал один из содат солдат части. - Сам командир на нас накричал». Средства воздействия на солдатскую психику возымели действие лишь наполовину - одну пару сапог подбросили через час, а вторую так и не нашли.