Топалов обвинил «татушку» в наркомании

Нешуточным скандалом грозит обернуться очередное высказывание Влада Топалова Певец, желая того или нет, обвинил свою бывшую возлюбленную Юлю Волкову и рэппера Тимати в наркомании, пишет «Твой день». В прессе уже рассказывалось о том, что, встретившись на светском мероприятии после долгой разлуки, «татушка» и рэппер были несказанно рады видеть друг друга. После более чем дружеских объятий и поцелуев они уединились в туалете. Когда Влада Топалова спросили, что, по его мнению, они могли там делать, певец без раздумий ответил: «Они постоянно нюхают в туалетах, что я могу с этим поделать!». О смелом заявлении Топалова сами «герои» узнали от друзей в тот же вечер. Они были возмущены до предела тем, что их обвинили в употреблении запрещенных препаратов. Что обиженные артисты намерены предпринять, пока неизвестно, но оставлять столь резкие обвинения без внимания они точно не будут. «Мне очень обидно, что человек, с которым я шла по жизни и которого любила, так себя ведет. Это не говорит о его большом уме. Я к нему очень хорошо относилась, но этими словами он все испортил. Может, он меня ревнует? Не знаю, может быть, но мне это неважно. У меня уже другая жизнь» - прокомментировала поведение своего бывшего любовника Юля Волкова. Однако, Тимати, был очень категоричен в своих комментариях произошедшего: «Этот папенькин сынок пусть скажет мне все это при встрече, и посмотрим, как его лицо исказится после первого же удара. Мужчины говорят все в лицо, а не распускают сплетни за спиной и не пытаются выехать за счет других имен. Это дешевый пиар из серии «обратите на меня внимание». Топалов не может простить, что его девушка предпочла проводить время со мной, а не с ним. Если он думает, что защитить Юлю некому, он глубоко ошибается. Топалов, ты не мужик, я готов разобраться с тобой в любой момент. Так что за клевету ответишь». Но Влад отказываться от своих слов не собирается.