Заворотнюк и Жигунов не могут пожениться

Актриса Анастасия Заворотнюк и ее возлюбленный Сергей Жигунов давно собираются оформить свои отношения Однако пока у влюбленных нет возможности сыграть свадьбу. Сами актеры слухи о том, что скоро они подадут заявление в один из загсов Санкт-Петербурга, опровергли. Сергей Жигунов рассказал, что он еще не развелся, так как суд по бракоразводному процессу пока отложен. Впрочем, сам он не очень переживает по этому поводу. "Мы с Настей работаем, у нас нет времени обсуждать наши отношения целыми днями. Мы слишком заняты", – пояснил артист. На вопрос о том, сделал ли он своей возлюбленной официальное предложение, Жигунов ответил так: "Пока у меня не будет развода, я не готов делать подобные заявления в прессу. Мы хотим сами разобраться в личной жизни..." Кстати, недавно Сергей и Анастасия пережили весьма неприятное происшествие. У актрисы украли обручальное кольцо, подаренное Жигуновым, пишет "Комсомольская правда".