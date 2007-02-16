Стас Пьеха женится тайно

Стас Пьеха, как и любой артист, стремится сохранить свою личную жизнь в тайне. Свою свадьбу артист тоже решил устроить инкогнито. "А зачем рассказывать о личной жизни? Пусть думают, что я молодой и свободный. Все-таки это может сказаться на рейтинге и популярности" – недоумевает Пьеха. Впрочем, переживает Стас совершенно зря. Всем поклонницам певца давно известно о наличии у него любимой девушки Вики. С симпатичной блондинкой Пьеха познакомился благодаря "Фабрике звезд", ведь Вика – сестра "фабриканта" Доминика Джокера. Несмотря на довольно серьезные и продолжительные отношения с подругой Стас не хочет, чтобы его считали практически женатым. "Если и соберусь жениться, об этом никто не узнает, - пообещал певец. – Сделаю свадьбу инкогнито, никакой прессы там не будет". По слухам, возлюбленная Пьехи – девушка с непростым характером. Она якобы все время пилит Стаса и устраивает бурные сцены ревности, пишет "Московский комсомолец". Сам певец утверждает, что у него с возлюбленной замечательные отношения.