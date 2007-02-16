Бейонси украсит «Sports Illustrated»

Будучи удостоенной чести появиться на обложке журнала «Sports Illustrated» за 2007-й год, Бейонси (Beyonce). начала переживать буквально сразу же. Когда же она увидела, в каком откровенном купальнике ей придётся сниматься, нервное напряжение совсем доконало певицу. Однако, опыт сцены и реальной жизни помог Бейонси пройти через это испытание. «Я всегда была скромной девушкой, а потому эти съёмки заставили меня крепко задуматься. Однако каждый день своей жизни я играю какую-то роль, будь то сцена или же обычный поход в магазин. Поэтому, я восприняла фотосессию как ещё одно испытание и с честью вышла из него.