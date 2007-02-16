Руслан Алехно собирается помочь детям

Не секрет, что творчество участников проекта «Народный артист» обожают слушатели всех возрастов. В этом в очередной раз убедился Руслан Алехно во время концерта в Санкт-Петербурге. После шоу Руслан как обычно раздавал поклонникам автографы, когда его вдруг обступила толпа детишек младшего школьного и дошкольного возраста. Все они оказались воспитанниками одного из петербургских детских домов. Ребятня даже не требовала автографы, а наперебой стала вручать артисту подарки, сделанные своими руками. Певца настолько растрогала любовь юных поклонников, что он всерьез озаботился проблемой детишек-сирот. - Мне было очень приятно еще раз убедиться, что мои песни нравятся не только взрослым, но и детям. Мне хочется радовать их не только своим творчеством, но и как-то поддержать ребятишек из неблагополучных семей материально. Пока еще я не определился как, но, возможно, мы с «Народными артистами» проведем какой-нибудь Интернет-аукцион. Например, выставим что-нибудь из своих вещей, а полученные средства направим на благотворительность. Так что ждем и ваших предложений!