Презервативы haute couture

Знаменитого дизайнера Кеннета Коула (Kenneth Cole) можно по праву назвать настоящим чемпионом по социально-благотворительной деятельности: пожалуй, ни один другой модельер не уделяет столько внимания борьбе со СПИДом. Кроме солидных финансовых вложений в эту сферу, Коул использует и альтернативные возможности привлечения всеобщего внимания к этой проблеме. Например, в День Святого Валентина стилист представил в Нью-Йоркском Департаменте Здравоохранения новинку - «дизайнерский» презерватив под названием «Safe-Tee». Позже, в магазине Коула в Rockefeller Center, состоялось более масштабное торжество по случаю появления целой мини-коллекции, направленной на борьбу со страшным недугом. Ее центром стал, собственно, презерватив, а к нему «прилагались» шорты-боксеры и майка черного цвета. И на футболке, и на шортах имеется специальный карманчик, куда отлично помещается это средство контрацепции. На ярлычке вышита следующая надпись «Инструкция по безопасности: эта вещь и ее содержимое должны надеваться в любой возможной ситуации». В День всех влюбленных более 150 000 эксклюзивных дизайнерских презервативов были бесплатно розданы посетителям магазинов Kenneth Cole, Theory, and M.A.C Cosmetics, которые также приняли участие в акции. За свою активную деятельность по борьбе со СПИДом Кеннет Коул на прошлой неделе был награжден золотой медалью от Национального Клуба Искусства и организации «Жизнь за гранью веры» («Living Beyond Belief»).