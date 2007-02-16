Mariah Carey в новом фильме

Подходят к концу съемки фильма “Теннесси” с Mariah Carey в главной роли. Картина режиссера Aaron Woodley и продюсера Lee Daniels расскажет историю официантки, которая вместе с двумя братьями отправилась в дорожное путешествии на поиски своего отца. Причиной тому послужило заболевание младшего брата лейкемией. Если найдется отец, мальчик возможно выживет. Партнерами певицы по съемочной площадки стали Bernie Mac, James D'Arcy, Bill Sage, Chris Browning, Luce Rains и Ethan Peck. По некоторым данным, Mariah Carey пришлось не только учиться южному акценту, но и лететь на съемки в эконом-классе, т.к. бюджет фильма небольшой, и продюсеры не стали покупать дорогие билеты. В то же время Mariah Carey вошла в список “20 самых богатых женщин шоу-бизнеса”, составленный журналом Forbes.