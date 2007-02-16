Тимати посадил Алексу в темницу

Объявив о своей женитьбе, Тимати и Алекса, быстренько упаковав свои вещички, переехали в новую квартиру на проспекте Мира, которую рэппер купил специально для своей возлюбленной. Инициатором скорого переселения стал Тимати. - На самом деле я просто решил устроить Алексе маленькое гнездышко, в котором она была бы полноправной хозяйкой, Ц признался Тимати. Кстати, когда близкие друзья молодых людей узнали об их предстоящей свадьбе, то тут же придумали название их любовному союзу. ТИМЛЕКСА - теперь именно так будущих молодоженов называют все знакомые. Вообще переезд прошел достаточно спокойно, если бы не проблема с маленькой болонкой, которую Алекса никак не могла упаковать в специальную корзину.