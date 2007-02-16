Лолита хочет отбить у Ольги Сумской мужа

Ольга Сумская вместе с мужем Виталием Борисюком по приглашению Лолиты Милявской побывала в Москве на съемках программы «Без комплексов». Тема передачи – «Неравный брак». Ведь Ольга впервые вышла замуж за 36-летнего актера Евгения Паперного, когда ей исполнилось всего 20. Помимо украинской пары в съемках программы принимала участие пара из Белоруссии – 57-летний Леонид Борткевич, экс-солист легендарной группы «Песняры», со своей 21-летней супругой. На съемках ведущая программы «Без комплексов» заставила себя ждать целых три часа. На опоздание у Лолы была самая, что ни есть уважительная причина. Оказывается все это время ей изливал душу Игорь Николаев, который недавно познакомился с девушкой, очень похожей на его бывшую жену Наташу Королеву. Лолите очередной раз пришлось побыть психотерапевтом известного композитора. Кто же, как ни она сможет утешить друга в его переживаниях! Надо заметить бывшая киевлянка Лолита не забывает соотечественников и регулярно приглашает их в свое шоу. Так совсем недавно у нее побывал в гостях актер Владимир Горянский с супругой Ларисой. Представляя зрителям нашу Сумскую и Борисюка, российская телеведущая просто засыпала их комплиментами: «Перед вами секс-символы СНГ! Зачем нам Памела Андерсон, Анжелина Джоли и Брэд Пит, когда у нас есть Ольга Сумская и Виталий Брисюк? Породистая и красивая пара!». Лола поведала аудитории, что внимательно следит за их творчеством. Оказывается они с Борисюком – одногодки и много лет назад училась в параллельных классах одной из киевских школ на Березняках. Глядя на Виталика, Лолита теперь сожалеет, что упустила такого красавца.