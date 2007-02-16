Бритни Спирс сделали выговор

Аморальное поведение одной из самых известных мамаш в мире Бритни Спирс шокирует не только простых обывателей, но и священнослужителей. Так, нью-йоркский раввин Шмули Ботех (Shmuley Boteach) всерьез обеспокоился моральным обликом молодой матери. Недавние пьяные загулы Бритни в ночных клубах побудили духовного лидера и писателя обратиться к ней с открытым письмом. Ребе Ботех считает, что подобные выходки звезды ранят ее маленьких детей, и призвал певицу взяться за ум: "Коль уж ты стала матерью, Бритни, то твоя жизнь стала действительно серьезной. Все мы можем притворяться, что жизнь - это одна большая вечеринка, лишенная всякой ответственности. То, что ты редко бываешь дома, или являешься пьяной, или позволяешь детям видеть себя в таком состоянии, в скором времени отразится на них, - говорит в своем обращении ребе. - Пройдет не так много времени, и твои мальчики будут пользоваться Интернетом. Там они увидят множество фотографий, на которых ты запечатлена в таком виде, в котором ни один сын не должен видеть свою собственную мать. Постарайся измениться и больше бывать дома со своими детьми. Скройся от посторонних глаз и меньше бывай в ночных клубах. Я уверен, что ты можешь образумиться, Бритни". Напомним, что у Бритни Спирс двое детей - полуторагодовалый Шон Престон и пятимесячный Джейден Джеймс. Певица сейчас находится в процессе развода с отцом обоих детей, бывшим танцором своей группы Кевином Федерлайном. Спирс постаралась как можно громче отпраздновать свою свободу, проведя турне по клубам и ночным заведениям и не раз попав в объективы прытких папарацци.