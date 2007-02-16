Памела Андерсон отказала известному дизайнеру

В прошлом году в эти дни известного британского дизайнера Джулиена Макдональда активисты PETA посыпали мукой, а теперь он получил возмущенное письмо от Памелы Андерсон. Активисты Организации прав по защите животных, в качестве протеста против использования натурального меха, который так обожает Макдональд, швырнули в дизайнера пакет с мукой во время его выхода с Пэрис Хилтон в финале показа модной коллекции на Неделе моды в Лондоне. Активисты PETA заявили буквально следующее: "Нет ничего фешенебельного в пытках и смертях невинных животных". На что побледневший дизайнер родом из Уэльса ответил: "Я обожаю мех. Он придает эксклюзивную роскошь и гламур моим коллекциям". Следует отметить, что Джулиен Макдональд легко отделался. Иногда активисты PETA оказываются весьма жестоки к своим жертвам. Так, например, известен такой случай: редактор американского Vogue, Анна Винтур, известная своим пристрастием к мехам, преспокойно ужинала в ресторане и вдруг ворвался член PETA и швырнул ей тельце мертвого енота в суп с криком: "Это тебе за убитых животных, ведьма". (Спросите у самой Винтур). В этом году дизайнер избежал участи жертвы PETA. Нет, он продолжает использовать при создании моделей модной одежды натуральные мех и кожу, но зато получил послание от одного из директоров PETA, Памелы Андерсон, в котором она взывает к чувству человечности. Не так давно Макдональд призвал прекрасногрудую Пэм к сотрудничеству в качестве дизайнера (именно для разработки и рекламы моделей для дам с роскошным бюстом), а также отправил приглашение актрисе на свой показ. Однако Андерсон отказалась. "Я высоко ценю ваше внимание, но надеюсь, что вы обратите внимание не только на мою персону, но также будете столь добры и по отношению к братьям нашим меньшим. Если бы вы прекратили использовать мех в своих коллекциях, то я с удовольствием бы посетила ваше шоу".