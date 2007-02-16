Как Александр Пономарев перепугал свою жену

Теперь в Украине есть два Александра Пономарева – старший, народный артист, и джуниор, т.е. младшенький, который родился вчера рано утром. Поговаривают, роды Вики, супруги певца, были преждевременными: она слишком переволновалась из-за согласия супруга участвовать в продолжении телепроекта «Танцы со звездами». Ведь как минимум одна пара в следствие этого шоу уже распалась: Руслану Писанку, приревновав к партнеру по танцам, бросил муж. Виктории сделали кесарево сечение. При операции присутствовал и звездный папа, которого медики попытались было не пустить, но попробуй-ка такого удержать. «Зрелище не для слабодервных! – вспоминает артист. – Много крови… Но я привычный: когда-то боксом занимался, и мне не раз нос разбивали». Когда папаша увидел новорожденного, от переизбытка чувств во все горло запел гимн Украины. Можно только представить состояние роженицы! Как-будто у певца ничего лучше в репертуаре не нашлось… После ночи, проведенной в клинике, Саша собирался отсыпаться до самого вечера. Но не выдержал. К часу дня он уже снова спешил в роддом навещать Вику.