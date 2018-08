Умер итальянский гитарист фламенко Gino D

На 69 году ушел из жизни итальянский гитарист фламенко Gino D'Auri. Gino D'Auri, родившийся в Риме в семье цыгана и многообещающего классического гитариста, до конца своих дней был очарован фламенко. Он был еще довольно юн, когда популярный в то время исполнитель Sombrero вдохновил его на изучение этой музыки и окружающей ее культуры. После учебы в Италии и Испании, он совершил путешествие в составе нескольких танцевальных коллективов. В 60-х годах D'Auri перебрался в Лос-Анджелес (США), где в течении многих лет играл фламенко по ресторанам. В 90-х под влиянием своей любимой музыки он записал на лейбле Hearts of Space два new age альбома: “Flamenko Mystico” (на фото) и “Flamenko: Passion and Soul”. “В эти дни многие думают, что музыка фламенко построена на 60 тысяч нот, и играется как можно быстрее, - отметил Gino D'Auri. – Мое исполнение фламенко более медленное, довольно традиционное и ближе к земле. Я могу использовать виолончель или ударные, но все равно иду по традиционному пути. Для меня музыка в импровизации и чувстве”.