Пэрис Хилтон стала «лицом» Fila

Светская львица Пэрис Хилтон официально стала "лицом" бренда Fila Она появится в рекламной кампании новой коллекции всемирно известного производителя спортивной одежды. Хилтон появится в печатной и телевизионной рекламе итальянского бренда, которая стартует в марте. По словам представителей компании, Fila выбрали Пэрис Хилтон благодаря ее имиджу "сексуальной, коммуникабельной и стильной" знаменитости, что полностью соответствует нуждам бренда. Кроме появления в рекламной кампании, вполне возможно, что Пэрис Хилтон будет работать над собственной коллекцией для Fila, однако пока все детали соглашения неизвестны.