Топалов: Юля Волкова и Тимати либо тр...сь, либо нюхали!

Нешуточным скандалом грозит обернуться очередное высказывание Влада Топалова. Певец, желая того или нет, обвинил свою бывшую возлюбленную Юлю Волкову и рэппера Тимати в наркомании. Похоже, отношения в любовном треугольнике (напомним, что Юля была в близких отношениях и с Тимати, и с Владом, а за последнего даже собиралась замуж) получили продолжение. Недавно, встретившись на светском мероприятии после долгой разлуки, «татушка» и рэппер были несказанно рады видеть друг друга. После более чем дружеских объятий и поцелуев они уединились в туалете. Когда бывшего ухажера Юли Влада Топалова спросили, что, по его мнению, они могли там делать, певец без раздумий ответил: - Они постоянно нюхают в туалетах, что я могу с этим поделать... О смелом заявлении Топалова сами «герои» узнали от друзей в тот же вечер. Они были возмущены до предела тем, что их обвинили в употреблении запрещенных препаратов. Что обиженные артисты намерены предпринять, пока неизвестно, но оставлять столь резкие обвинения без внимания они точно не будут. Сейчас и Юля, и Тимати находятся в теплых странах. - Мне очень обидно, что человек, с которым я шла по жизни и которого любила, так себя ведет, - прокомментировала поведение Влада Волкова. - Это не говорит о его большом уме. Я к нему очень хорошо относилась, но этими словами он все испортил. Может, он меня ревнует? Не знаю, может быть, но мне это неважно. У меня уже другая жизнь. Что касается Тимати, то своенравный рэппер был очень категоричен. - Этот папенькин сынок пусть скажет мне все это при встрече, и посмотрим, как его лицо исказится после первого же удара, - заявил певец «ТД». - Мужчины говорят все в лицо, а не распускают сплетни за спиной и не пытаются выехать за счет других имен. Это дешевый пиар из серии «обратите на меня внимание». Топалов не может простить, что его девушка предпочла проводить время со мной, а не с ним. Если он думает, что защитить Юлю некому, он глубоко ошибается. Топалов, ты не мужик, я готов разобраться с тобой в любой момент. Так что за клевету ответишь. - Я не собираюсь отказываться от своих слов, - продолжает настаивать на своем Влад. - Сами подумайте, что они могли делать в туалете? Либо тр...сь, либо нюхали.