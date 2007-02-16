Бритни оставили без подарка

Похоже, что в жизни Бритни Спирс наступила черная полоса. Лидия Херст (Lidia Hearst), богатая наследница и завидная невеста 22-х лет от роду, занимает себя работой в модельном бизнесе и дизайном сумочек. На последний показ ее продукции пригласили и Бритни Спирс, отведя ей место в первом ряду, но Бритни не пришла. Причина проста: Бритни захотела получить какой-нибудь милый сувенир от Heatherette, чтобы ее с ним сфотографировали, а Лидия отказала. По ее словам, таких подарков заслуживают только особенные “молодые женщины, разделяющие высокие стандарты нашего общества, вроде Гвинет Пэлтроу, Сары Джессики Паркер или Энн Хэтэуэй”.