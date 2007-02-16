Наоми Кэмпбелл избегает заметок о себе

В лондоне за кулисами показа коллекции Julien Macdonald Наоми Кэмпбелл призналась, что ей неинтересно читать о себе. Общеизвестная популярная супермодель Наоми Кэмпбелл (Naomi Campbell) недавний инцидент, когда она запустила свой мобильный телефон в ее бывшую домоуправительницу Ану Сколавино (Ana Scolavino), считает по большому счету всего лишь недоразумением. "Это было непреднамеренное действие, потому что я не собиралась ее бить, " - заявила в суде Наоми. В доказательство своей большой и доброй души, Наоми напомнила о своей благотворительности, которую она осуществляет молча, не делая громких заявлений в прессе об этом. Наоми Кэмпбелл, которая в понедельник была названа журналом Elle "лучшей моделью", зявила: " Я никогда не говорила о своей благотворительности публично, я никогда не стану это рекламировать, только чтобы лишний раз мое имя появилось на страницах средств массовой информации."