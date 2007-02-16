Новый Reflex доводит Нельсон до слез

Экс-солистка группы Reflex Ирина Нельсон расплакалась на концерте коллектива в Дубае. Певица не смогла сдержать слез, глядя на выступление обновленного состава группы. Уже два месяца не являясь участницей проекта, Нельсон впервые увидела выступление «Рефлекса» со стороны. За кулисами, утирая платочком слезы, Ирина старалась сдерживаться и уверяла, что ей в глаз попала соринка. Но слезы умиления не остались незамеченными, и Нельсон поделилась своими переживаниями, пишет газета «Твой день». - «Рефлекс» - это самое дорогое в моей жизни, - рассказала она. – Сейчас я в другой, сольной роли, но привыкнуть к новой жизни, жизни без группы, мне все-таки тяжело.