Аня Семенович станет русской Брук Шилдз

Солистка группы «Блестящие» Анна Семенович стала главной героиней нового ситкома «Вся такая внезапная», который стартует в марте на телеканале СТС. «Вся такая внезапная» - это российский вариант известного сериала Suddenly Susan с одной из самых красивых актрис Голливуда Брук Шилдз. Начинается сериал с того, что главная героиня накануне свадьбы разрывает отношения с солидным богатым женихом, с которым прожила уже несколько лет. После этого отчаянного шага она возвращается на работу в редакцию светского журнала в прежний, знакомый ей коллектив молодых, веселых, энергичных ребят. Она становится автором собственной колонки под названием «Вся такая внезапная», в которой она описывает впечатления от своей новой умопомрачительной жизни: посещение необычных ресторанов, клубов и закрытых вечеринок, погружение в музыкальный андеграунд и многое, многое другое… Главную мужскую роль в ситкоме исполнит Игорь Верник.