Жасмин написала книгу о своих побоях

Избитой мужем-тираном певице Жасмин оказалось мало той шумихи и тех сумасшедших рейтингов, что вызвала в прессе ее прошлогодняя семейная разборка. Сара Семендуева решила заработать дополнительные дивиденды на своей личной жизни, в деталях описав все те истязания, которым подвергал ее супруг в течение многих лет совместной жизни. Свою первую книгу восточная красавица назвала многообещающе - «Заложница». Кажется, на прилавках книжных магазинов впору делать отдельную полку для опусов наших неподражаемых «звезд» и называть ее не иначе, как «Звезданутые»! «От удара падаю навзничь. Комната переворачивается. Я слышу странный звук, как будто в голове лопнула туго натянутая струна. «Встань, сука, встань!» – гремит кто-то невидимый. Боли не чувствую, почему-то вообще ничего не чувствую, хотя глаза открыты и я вижу в окне темнеющее вечернее небо и голые ветки, складывающиеся в затейливый узор. Мне кажется: если вглядеться в этот узор, я что-то пойму… Но грубый мужской голос не дает этого сделать: «Я же сказал тебе, встань! Хуже будет!» И я, опираясь на руки, встаю. Сначала на колени, потом на дрожащие ноги, стараясь не смотреть туда, откуда летит злобная ругань: — Тварь! Падаль! Мразь! Я боюсь этого голоса. От его звуков душу пронзает леденящий ужас. Сердце заходится в сумасшедшем беге, я задыхаюсь, но пытаюсь понять, кто Он? Не помню лица. Только страшный голос: — Я убью тебя! Бывает неожиданная смерть. Всякий может умереть внезапно, даже молодая женщина! Оступилась, упала и сломала шею. А?! Бывает. Или осталась калекой! Калекой даже лучше. Сломаю тебе хребет, и будешь жить в инвалидном кресле! В моей власти! Только попробуй бежать — и я клянусь, я сделаю это! Мое тело покрывается холодным потом. «Он это сделает!» — стучит в висках. То, что это правда, я ни на минуту не сомневаюсь. Мне не спастись. Я слышу, как он запирает дверь. Не убежать, не вырываться…».