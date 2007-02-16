Савичева эмигрирует в Казахстан

Юля Савичева всерьез подумывает о том, чтобы получить гражданство Казахстана. Шутки шутками, но она уже в третий раз подряд отметила свой день рождения именно в этой стране. Ей исполнилось 20 лет. Если это случится, то жить она будет в городе Аксай, среди степей Северного Казахстана. Хозяин местного клуба каждый год делает концерт в день Святого Валентина и приглашает именно Юлю. Причем прекращать эту традицию он не собирается. Савичева не против. «Честно говоря, мне там нравится, – говорит певица. – Красиво, спокойно и публика просто отличная. Я уже даже начала учить казахский. «Рахмет» – это спасибо». Будто подтверждая желание натурализовать Юлю, в этом году, наряду с традиционными цветами, конфетами и открытками, ей подарили казахский национальный женский халат и головной убор.