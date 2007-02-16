Скарлетт Йоханссон получила золотой котелок

15 февраля состоялось вручение ежегодной премии Hasty Pudding Awards. В 2007 году награды в виде золотых котелков для приготовления пудинга, считающиеся самой престижной из неформальных кинопремий, достались комедийному актеру Бену Стиллеру (Ben Stiller) и актрисе Скарлетт Йоханссон (Scarlett Johansson). Йоханссон получила свой "котелок" на специальной театрализованной церемонии, проводимой в Гарварде, 15 февраля. Такая же участь ожидает Бена Стиллера, но уже 23 февраля. В предыдущие годы обладателями золотых котелков, вручаемых "за весомый долгосрочный вклад в индустрию развлечений", были такие голливудские звезды, как Ричард Гир (Richard Gere) и Хелли Берри (Halle Berry), Тим Роббинс (Tim Robbins) и Кэтрин Зета-Джонс (Katrin Zeta-Jones), а также Джулия Робертс (Julia Roberts), Энтони Хопкинс (Anthony Hopkins), Стивен Спилберг (Stiven Spielberg).