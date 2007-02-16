Бритни Спирс нужна помощь

Личная ассистентка Бритни Спирс, Фелиция Калотта, которая проработала с певицей 9 лет, высказывает обеспокоенность по поводу поведения Бритни. Бывшая ассистентка и лучшая подруга Бритни (Britney Spears) 41-летняя Фелиция Калотта (Felicia Culotta) опубликовала открытое письмо в поддержку Спирс. "Мне очень нравилось быть с Бритни последние девять с половиной лет. Мне нравилось быть частью ее мечты, но сейчас я живу собственной мечтой. Я благодарна всем тем возможностям, которые открылись передо мной после моей работы с Бритни, и я очень расстроена тем, как сейчас складывается ее жизнь... Я хочу, чтобы вы знали, что мы (близкие Бритни люди, которые больше с ней не работают) сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь Бритни не скатиться по наклонной еще дальше до самого дна. После этого поражения она пойдет дальше по жизни новой, уверенной, изменившейся, увлеченной своей карьерой Бритни, которую мы все когда-то знали и любили. Меня очень расстраивает то, что я вижу сейчас. Я любила и верила во все то, частью чего я была последние 10 лет, и очень горжусь Бритни и всем тем, чего она смогла добиться". Представители Бритни пока никак