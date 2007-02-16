Noel Gallagher популярнее Элвиса?

Фронтмен Oasis - Noel Gallagher вновь раздул скандал. На этот раз заявив, что займись он сольной карьерой, он стал бы "популярнее Элвиса". "Я не хочу заниматься музыкой в одиночку, - признается Ноэль, - в группе все гораздо веселее. Я видел много печальных примеров того, как фронтмен покидал группу и уходил в никуда". Но Ноэль воспользовался случаем и заявил о том, что захоти он отправиться в сольное путешествие, он стал бы самы великим артистом нового времени. "Без преувеличения я бы стал самым-самым за год, легко! Популярнее Элвиса. Но я просто не хочу!"