Маша Фокина едет на Евровидение

Певица Маша Фокина твердо решила участвовать в международном песенном конкурсе «Евровидение». Она заранее подготовилась к поездке в Финляндию, купив украинско-финский разговорник. По мнению Маши, кого бы из заявленных восьми артистов ни выбрали украинские слушатели в начале марта, она поедет на «Евровидение», чтобы поддержать нашего участника, сообщает «Я никогда не была в Финляндии, - говорит Маша Фокина, - и мне очень интересно посмотреть на эту страну. К тому же, меня очень интересует сам фестиваль. Мне хочется побывать в этой атмосфере, увидеть лучших молодых артистов европейских стран. Ведь я и сама надеюсь когда-то посетить Евровидение в качестве участницы. А самое трудное для меня сейчас - это выучить несколько фраз по-фински, потому что этот язык довольно сложен для изучения. А приехать в страну, не зная хотя бы нескольких слов языка, на котором там говорят, просто неприлично».