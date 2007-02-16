Майя Мигаль угнала самолет

Оказавшись в кабине самолета, Майя нажала на кнопку и двигатель завелся… Во время отдыха на Мальдивских островах Майя Мигаль не только искала сокровища в коралловых рифах. Однажды она чуть не взлетела в небо на небольшом гидроплане, на котором отдыхающих перевозят с острова на остров. На этом же самолетике можно добраться и до ближайшей «большой земли» - Шри-Ланки. Оказавшись в компании летчиков, состоящей из коренных жителей, Майя не удержалась и попросила разрешения посидеть за штурвалом. Гостеприимные мальдивцы не могли отказать ей. Вволю попозировав перед фотокамерами, Майя нажала на какую-то кнопку, и двигатель завелся. Самолет закачало на воде, и только вмешательство пилотов спасло Майю от незапланированного воздушного путешествия. «Я очень испугалась, - говорит Майя Мигаль, - когда весь корпус самолета завибрировал и закрутился винт, я уже не стала ничего трогать и ждала, когда мне помогут. А самолет начал поворачиваться на воде на своих поплавках. И я подумала, что сейчас если не улечу, то, по крайней мере, уплыву в открытый океан, и там меня никто не найдет. Но пилот запрыгнул в кабину и выключил мотор. Конечно, это было захватывающе!»