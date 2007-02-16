Евгений Тимохин получил приз в Венеции

Украинский режиссер неожиданно для себя стал лучшим… Покинув Париж, где ему пришлось пережить несколько интересных приключений клипмейкер Евгений Тимохин, направился в Венецию. Сейчас, в преддверии нескольких серьезных работ, Евгений в поисках впечатлений колесит по Европе. Венеция давно является одним из любимых городов для Тимохина и неизменным источником образов, которые в последствии совершенно неожиданно воплощаются в его ярких, талантливых работах. На этот раз его визит в мистический город на воде совпал с началом всемирно известного Венецианского карнавала. И хотя карнавал начнется лишь в воскресенье, 18 февраля, уже сейчас городские площади заполняют бродячие артисты, фокусники, мимы. Именно в их компанию и попал Евгений Тимохин на площади Святого Луки. «Меня окружили бродячие артисты, - говорит Евгений, - и стали жестами предлагать мне поучаствовать в их маленьком спектакле. Мне пришлось вспомнить все, чему меня учили в театральном институте, и я изобразил своего героя, то ли хиппи, то ли парижского клошара. Вокруг нас собрались люди, все улыбались, подбадривали нас. В результате мне преподнесли замечательную маску. Наверное, приз зрительских симпатий. На карнавале она мне очень пригодится».