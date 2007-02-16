Певица Ольга Юнакова предотвратила отравление депутата Киеврады

12 февраля украинская певица Ольга Юнакова по традиции пригласила на свой день рождения всех своих друзей. Вечером в клубе «Египет» собрались старые приятели Ольги, с которыми она начинала свой творческий путь, и новое поколение музыкантов и деятелей украинского шоу-бизнеса. В праздничном движении мелькали знакомые лица: группа «XS», Александр Ягольник, НеДиля, Карина Плай, Костя Гнатенко, и многие другие. Посетил вечеринку и директор творческого агентства «Территория А» Александр Бригинец, ныне депутат Киеврады. Радушная хозяйка приготовила многие праздничные блюда собственноручно. И поскольку именно Ольга имела самое веское слово на кухне, она в последний момент изменила свое мнение об одном из ключевых блюд. Поначалу было задумано приготовить экзотическое блюдо из ядовитой рыбы фугу, что требует от повара предельной внимательности и точности соблюдения рецепта. Но в последний момент Ольга Юнакова решила заменить заморскую рыбу вполне патриотичными карпами. Это спасло всех гостей от возможных неприятностей, ведь рыба фугу смертельно опасна при малейшей ошибке кулинаров. На вечеринке Ольга представила три своих песни, которые вошли в ее новый альбом «Я другая». На танцполе под песни мамы весело танцевала ее маленькая дочурка Тереза. «Я посвятила воспитанию своей дочки почти два года, - говорит Ольга Юнакова, - и не могла посвящать свое время музыке, как делала это раньше. Но я считаю, что мой ребенок – это самый главный проект в моей жизни. Теперь можно заниматься новыми проектами и в музыке». С начала следующей недели в эфир телеканалов выходит новый видеоклип Ольги Юнаковой на песню «Спасибо за то, что ты бросил меня».