Алена Мозговая снова решила стать певицей

На днях музыкальный продюсер Первого национального телеканала Алена Мозговая на своем дне рождения предстала перед своими гостями в новом амплуа. Она спела песню дуэтом с продюсером Дмитрием Климашенко. На день рождения к Алене пришли признанные деятели украинского шоу-бизнеса – Ирина Билык, Виталий Козловский, Евгения Власова и много других. Но сама именинница опаздывала. И тут ведущий вечеринки Ледокол Бахматов из «Камеди клаб» передал микрофон хорошему другу Алены Дмитрию Климашенко. Дмитрий решил поздравить Алену и всех присутствующих песней - ремейком хита Игоря Саруханова «Желаю тебе». И тут неожиданно для всех на сцену вышла сама Алена в шикарном платье, усыпанном камнями от Сваровски, и спела второй куплет. Присутствующие были просто в шоке, ведь Алена замечательно поет. Именно поэтому Дмитрий и предложил ей сделать такое шоу на вечеринке. Все гости оценили песню и искупали именинницу в овациях. А завершился номер тем, что, по старой традиции, мужчины выпили из рога грузинского вина за здоровье именинницы. Дмитрия и Алену сейчас связывает новый творческий проект, о котором очень скоро они объявят во всеуслышанье. «Мне очень приятно работать с Димой, - говорит Алена Мозговая, - я вижу, что наши взгляды на творчество и работу в шоу-бизнесе очень близки. Поэтому я с радостью приняла его предложение спеть дуэтом новую песню». «Сейчас с Аленой у нас есть один интересный проект, - говорит Дмитрий Климашенко, - это будет профессиональный материал. Работать с таким опытным продюсером всегда хорошо, потому что нас объединяет общее видение цели и желание сделать это как можно лучше. А что касается нашей совместной песни – это был просто подарок. Я думаю, Алене он понравился».