У солиста «Амеги» украли гитару

На днях Алиса Селезнева, Максим Волков и Олег Добрынин приняли участие в праздничном концерте телеканала ТВЦ. Во время с музыкантами произошел инцидент. Концерт был посвящен грядущим праздникам – 23 февраля и 8 марта. Съемки проходили в казино «Метелица». -Когда мы только зашли в зал и направлялись в гримерку, чтобы оставить там инструменты, нас остановили поклонницы, - рассказывает Максим, - Я положил гитару на пол и начал раздавать автографы, фотографироваться. Когда я повернулся, чтобы взять гитару, обнаружил, что ее нет. Перепугался, так как инструмент стоит очень дорого, тем более, скоро выступление, и мне с ней на сцену выходить. Стали искать по всему клубу. Я уже расстроился, но тут поклонницы принесли мне ее. Оказалось, одна из фанаток решила присвоить ее себе как сувенир. Хочется сказать огромное спасибо за помощь нашим почитательницам и сказать девушкам, что прибегать к таким поступкам не стоит – мы всегда с удовольствием пообщаемся, уделим внимание. Сами съемки прошли очень хорошо – «Амега» исполнила свои знаменитые хиты и поздравила всех с наступающими праздниками. -Я хочу пожелать нашим мужчинам, чтобы они больше любили женщин, - сказала Алиса. – Нам иногда очень не хватает внимания и заботы. Дарите чаще цветы и говорите о своей любви! Ведь это самое замечательное чувство! -А я хочу пожелать девушкам красоты во всем, позитива, и чтобы вас всегда все радовало. Ведь женщины – как цветы, и они должны всегда цвести и сиять. Я же, как представитель мужской половины планеты, пообещаю, что мы постараемся никогда вас не огорчать, - добавил Олег. Видеоверсию концерта можно будет увидеть на телеканале ТВЦ. Следите за анонсами! По материалам PR службы.