Алан Бадоев отказался от четверти миллиона долларов

Режиссер Алан Бадоев отверг предложения продюсеров, пригласивших его в качестве режиссера телевизионного сериала. Цена вопроса – 250 тысяч долларов. Свое решение режиссер мотивирует тем, что в данный момент у него слишком много работы, а сериал потребует полной отдачи. Кроме этого, формат сериала не настолько интересен ему в творческом плане, как видеоклипы, которые сейчас снимает Алан и грядущие проекты в жанре игрового кино. К тому же, на это решение в не меньшей степени повлияла перспектива работать штатным режиссером в создаваемой для производства сериала команде. Алан же предпочитает работать со своей проверенной командой. «Телесериал имеет свой формат, который может быть интересен другим режиссерам, - говорит Алан Бадоев, - но для меня все-таки важнее свобода творчества, когда я сам себе хозяин в плане подбора актеров, разработки сюжета, проектирования декораций. А работа над сериалом – это конвейер, который рано или поздно опустошит, и придется некоторое время посвятить отдыху. А этого времени сейчас у нас нет. В конце марта в Украине, а потом и в России начнется прокат нашего фильма «OrangeLove». Это тоже требует внимания, не говоря о новых проектах. Что же касается денег, то для меня более ценна моя команда, с которой я могу реализовать многие интересные нам проекты».