Борис Моисеев готовит новый дуэт

Знаменитый дуэт Бориса Моисеева и Людмилы Гурченко в свое время покорил сердца тысяч россиян, и уже в ближайшее время непревзойденный Борис Моисеев порадует своих поклонников новым дуэтом… с блистательной певицей, телеведущей и по совместительству его хорошей подругой, Лолитой Милявской. - Сейчас я и мой коллектив во всю готовим новую концертную программу «Леди & Джентльмены», премьера которой состоится уже 4 марта, - рассказывает Борис Михайлович. – Специально для этого шоу я записал несколько дуэтных песен с моими близкими друзьями. Я уверен, что дуэт с Лолитой станет не менее шокирующим и сенсационным, чем наш с Людмилой Марковной. Ведь Лолита удивительная женщина в ней столько энергии и «божьего дара», что работать с ней одно удовольствие.