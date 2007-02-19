Бритни Спирс осталась без волос (ФОТО)

Певица нанесла финальный удар по психике общественности - на этот раз она изменила свой образ и поведение до неузнаваемости. Да, Бритни Спирс (Britney Spears) сделала это. В пятницу она подстрилась налысо. Так поступали ранее неоднократно разные известные женщины - например, Шинейд О'Коннор и Натали Портман. Однако, еще никто не вызывал такой реакции как Бритни. Спирс заплатила за стрижку в одном из голливудских салонов всего $20. По словам стилиста, он поначалу отказался стричь Бритни, потому что она "выглядела так, будто была не в себе". Тогда певица схватила машинку и стала сбривать себе волосы сама. Владелец парикмахерской, где она стриглась сообщил, что, наверное, продаст волосы Бритни на интернет-аукционе eBay. Кроме того, он собирается ввести новую прическу - Brit Buzz Special - стоимостью в $200. О причинах, заставивших 25-летнюю поп-певицу и мать двоих детей полностью оголиться, почти ничего не известно. Очевидцы ее стрижки сообщили телеканалу ABC, что Бритни говорила об "усталости от всего". Она сказала, что "устала от людей и хочет, чтобы ее никто не трогал". Позже Спирс поехала в один из тату-салонов и сделала себе две новые наколки: красный отпечаток поцелуя на затылке и цветной крест на бедре. Мастер, делавшая тату сообщила, что Бритни выглядела подавленной, не могла терпеть боль и все время плакала. Кроме своей лысины Брит предподнесла еще один сюрприз: на минувшей неделе она "записалась" в реабилитационную клинику. Издание TMZ сообщило, что в клинике Бритни продержалась аж целый день, после чего срочно выписалась и улетела в Лос-Анджелес. Так что, ждите новых новостей. Бритни уже "радовала" общественность случайными свадьбами, счастливым браком с неудачником-рэппером с несчастливым концом, прогулками без трусов в обществе Пэрис Хилтон, слухами об участии в лесбийских оргиях, бесконечными попойками во всем известных клубах США. А вот теперь, кажется, у нее наступил настоящий кризис и Брит, действительно, очень нужна помощь, ждать которой пока что неоткуда.