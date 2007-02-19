Киркоров требует мраморный позолоченный унитаз в гримерке

Певец Филипп Киркоров начал грандиозный гастрольный тур по России в честь своего грядущего 40-летия. Как оказалось, Киркоров стал чемпионом по запросам среди отечественных «звезд». Его райдеру удивлялись все без исключения устроители концертов. Организаторы концертов давно окрестили певца «королем райдеров», ведь по перечню запросов он обскакал даже свою экс-супругу Аллу Пугачеву. Требования Киркорова расписаны на сорока листах бумаги - это целое пособие для изучения пристрастий звезды. Как пишет «Комсомольская правда», в Нижним Новгороде, например, Киркоров поселится в одной из гостиниц в центре города в номере президентского класса. Там же он будет трапезничать. Причем кашеварить для звезды станет его личный повар, который повсюду сопровождает Филю. К слову, задолго до приезда Киркоров поставил организаторов в известность: они обязаны предоставить необходимые продукты, в том числе: - французский сыр, майонез, куриное филе, говядину, морепродукты, ассорти мясное, ассорти рыбное, - овощи: помидоры, морковь, баклажаны, картофель, корейскую морковь, лук, зелень, - фрукты: яблоки, бананы, виноград, груши, арбуз, - хлеб (черный и сырный), соки (яблочный и апельсиновый), вода минеральная без газа. Питается Киркоров, как положено, три раза в сутки. Гримерка Фили - настоящая оранжерея. Согласно райдеру, гримерная певца должна состоять из двух комнат. Одна из них должна быть украшена розами, гвоздиками, хризантемами, сиренью (интересно, где ее возьмут сейчас организаторы шоу?) и оборудована несколькими зеркалами в полный рост. Напомним, как признавался певец, он уже «вытянулся» до 203 сантиметров и продолжает расти! Чтобы комфортно себя чувствовать, Филе также необходимы мягкая мебель, отдельный туалет с мраморным позолоченным или посеребренным унитазом, умывальником и гардеробная. В гримерке перед началом концерта Филипп полакомится молоком с медом, выпьет чая с лимоном и немного черного кофе. Ко всем напиткам Филя требует кусочки льда. Относительно сцены у Филиппа запросы тоже вполне конкретные: выступит артист только на сцене шириной не менее пятнадцать метров, глубиной десять метров и высотой относительно зрительного зала около одного метра. В Нижнем таким помостом стал концертный зал "Юпитер". Билеты на концерт звезды - от 800 до 3000 рублей - давно уже распроданы, так что Киркорова в Нижнем ждет аншлаг.