Влад Топалов отказал геям в ласке

Бывший солист группы «Smash!!», известный гомофобными высказываниями, все же поступился своими принципами и дал концерт в столичном гей-клубе. Как выяснил «ТД», забыть о своей нелюбви к секс-меньшинствам Влада заставил гонорар в пять тысяч долларов, который он получил за получасовое выступление. В один из самых известных гей-клубов Москвы Топалов приехал глубокой ночью и, не скрывая своего пренебрежительного отношения к публике, прошествовал в гримерку. У входа певца встречали поклонники, которые решили признаться ему в любви. - Влад, я тебя люблю, - наперебой кричали Топалову молодые люди. Певец сделал вид, что не слышит признаний, и брезгливо плюнул на пол. Зато, появившись на сцене гей-клуба, загорелый и сексапильный Топалов словно преобразился. Певец мило улыбался всем парням, стоявшим подле сцены, и даже, изменив своим жизненным принципам и словам, охотно пожимал геям руки и подмигивал. - Привет, мальчики! - ехидно улыбаясь, начал Топалов. – Я очень рад видеть вас и буду петь сегодня про любовь… И мне не важно, какая это любовь, пусть даже однополая. После этих слов толпа разукрашенных, женоподобных парней взорвалась одобрительными криками и начала протягивать Владу руки, пытаясь схватить его за отворот брюк. Впрочем, Владу это не доставляло приятных эмоций. - Нет, дорогой, сегодня я не буду твоим, - продолжал глумиться над толпой певец, обратившись к самому эмоциональному парню. Позже Влад неожиданно признался, что сильно вспотел, и начал эротично расстегивать одну за другой пуговицы на своей рубашке. Некоторые гости клуба восприняли откровения Топалова как намек и стали еще активнее. - Нет, мальчики, сегодня я не сделаю вас счастливыми, - разочаровал он ожидавших звездного стриптиза парней.