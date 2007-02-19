Скандал! Мурик набил морду «комедиклабавцам»

Восемь резидентов «Камеди клаб» вели во дворце «Украина» концерт с участием двух десятков отечественных артистов. Закончилось это, в общем-то, приличное мероприятие мордобоем. Дело в том, что к выходу каждого артиста «комедиклабовцы» подготовили шутку. Как говорится: что выросло, то выросло, назад не воротишь. В смысле – какие артисты, такие и «подводки» к их выступлению. Но Мурику из группы «Грин Грей» жутко не понравилось, как его представили дядя Жора и Бурым-Бурым. Во время объявления музыканты группы находились за сценой и вне себя от ярости выкрикивали, что разобьют морды всем комедийщикам. Их лексика, по словам свидетелей, состоялась из сплошного мата. - Когда мы ушли за кулисы, - рассказывает Бурым-Бурым, - Мурик со сцены начал тыкать нам средний палец и орать, что у нас херовые шутки. Причем в микрофон. Слава Богу, публика не услышала, потому что он был выключен из-за исполнения песни под фонограмму. После выступления же Мурик схватил пластиковую папку, швырнул в Жорика и рассек ему шею. Был ли под наркотическим кайфом Мурик, не знаю. Но глаз у него не было. Благо, к нему подошли знакомые и под руки увели. Но разборку продолжил гитарист группы. Он также был не на много в лучшем настроении. Вот шутка на которую обиделся Мурик: - Перед тим, як оголосити наступний гурт, виникає одне питання: хто це «МРК»? - А, так это ж Мурик!!! - Жмурик? У нас навіть жмурики співають? - Это украинский шоу бизнес, сынок, у нас все поют. - Все очень просто. «МРК» своим названием обязан своему лидеру Мурику. Смотри,всё логично - согласные прозвища «Мурик» составляют название группы.