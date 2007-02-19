Билану подарили авто за $38 000

Не успел Дима вернуться из Соединенных Штатов, где работал над новым альбомом, как в одном из московских клубов был одарен новым спортивным авто. Складывается впечатление, что презентовать Билану свои новинки становится традицией - несколько месяцев назад Билан стал обладателем новенького «Хаммера». Несмотря на плотный график и запись нового альбома, из Америки Дима вернулся свежим и полным сил. - Я наконец отдохнул! Процесс записи, который происходит там, заточен для приятной жизни. С моим ритмом жизни в Москве я не могу себе такого позволить, - поделился с певец. Как мы уже рассказывали, в Штатах Билан успел завести знакомства со многими полезными людьми. В Лос-Анджелесе певец встретил свою давнюю знакомую, звезду американских чартов - Нелли Фуртадо, пишет газета «Твой день». - Она просто сказала «хай!» и я растаял, - вспоминает певец. - Я пришел с огромной сумкой материалов и от волнения снес ею со стола всю посуду. Поздравить Билана с обновкой приехал актер Константин Крюков, который, наслаждаясь последними холостыми деньками, практически весь вечер простоял в одиночестве у стойки бара. Билан же получил за кулисами ключи от машины, исполнил несколько песен и поспешил скорее опробовать подарок. - Отличная машина, в ней куча наворотов для безопасности, а это для меня важно, - рассказал Дима. - Я иногда люблю погонять, теперь с этим проблем не возникнет. Как быть со своим знаменитым желтым «Хаммером», певец пока не знает, но уже сейчас торжественно пообещал ездить только на новом авто.