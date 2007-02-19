Рики Мартин не любит президента Буша

Выступая на своем концерте, Рики Мартин достаточно доходчиво объяснил жестом свое отношение к нынешнему президенту США. Во время своего концерта, проходящего в Пуэрто-Рико, Рики Мартин (Ricky Martin), исполняя песню "Asignatura Pendiente" продемонстрировал собравшейся публике свое личное отношение к президенту США. А именно в тот момент, когда в песне упоминалось имя президента Буша, певец показал средний палец, тем самым выразив свой протест. Реакция 18-тысячной толпы была предсказуемой - от увиденного публика взревела криками поддержки. Вчера (18 февраля) Рики Мартин осознав необходимость прокомментировать свое действие, рассказал в интервью: "Мои личные убеждения в мировых ценностях выходят за пределы любого правительства и политической игры, которая в последнее время игнорирует мнение многомиллионой аудитории, а поэтому я считаю, что обладаю правом осуждать войну и всех тех, кто ее зачинает."