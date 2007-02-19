Россия догнала Китай по уровню пиратства

Международный альянс производителей интеллектуальной собственности (IIPA) обратился к администрации США с призывом приостановить льготы для России в рамках системы торговых преференций. Альянс, объединяющий 1,9 тыс. американских компаний, производящих программное обеспечение, кино, музыку и телепрограммы, объяснил просьбу тем, что доля пиратской продукции в России в разных секторах рынка колеблется от 65% до 82%. IIPA впервые поставил нашу страну в один ряд с Китаем по уровню пиратства. "Россия и Китай – две страны, в которых проблема соблюдения авторских прав остается одной из наиболее серьезных в мире",– заявил президент IIPA Эрик Смит. Несмотря на критику в адрес Китая, IIPA признал, что власти этой страны все же предпринимают усилия для борьбы с пиратством. "Коммерсантъ" отмечает, что в отчете альянса Россия с размером ущерба американским производителям, нанесенного в 2006 году, в $2,18 млрд практически догнала Китай с его $2,2 млрд. Но в отличие от КНР, наша страна демонстрирует, по словам господина Смита, "ошеломляющий рост" этого показателя: в 2005 году ущерб от российских пиратов оценивался IIPA в $1,78 млрд, тогда как от китайских – в $2,53 млрд. Видимо, поэтому альянс не потребовал от властей США отменить льготы для Китая. Кроме России и Китая к числу злостных нарушителей авторских прав IIPA отнес Аргентину, Египет, Таиланд, Индию и Украину. При этом ущерб от украинских пиратов альянс в 2006 году оценил в "скромные" $320 млн, а потери в России американских правообладателей за последние семь лет – примерно в $10 млрд.