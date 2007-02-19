Меладзе сделал подарок Гагариной (ФОТО)

Популярная певица Полина Гагарина записала новую песню «Я тебя не прощу никогда». В ней - неповторимая палитра красок - и в тексте, и в музыке - а также глубина и яркие образы. Для Полины «Я тебя не прошу никогда» стала новой страницей в творчестве: прежде она исполняла композиции собственного сочинения, а эта написана легендарным Константином Меладзе. Стоит отметить, что автор множества хитов крайне редко вдохновляется работой с артистами, продюсером которых он не является. Творческой нестандартностью Полины господин Меладзе был покорен давно, и с удовольствием подарил ей эту красивую песню. В Киеве режиссером Семеном Горовым был снят клип. «На мой взгляд, видео на эту песню ошеломит зрителей, потому что во многом он построен на грани утрированной иронии и гиперотчаяния» - поделилась Полина с «Шоу-бизнес.Ру». Съемки были очень насыщенными, команда на площадке работала буквально без перерыва, почти сутки. Специально для клипа были построены дорогостоящие декорации, а костюмы героев и массовки брались на прокат в лучших киевских театрах. Каждый кадр в клипе продуман до мелочей. Зрителям откроется особый, странный и жестокий мир. Его символ - замкнутая цирковая арена, а невольная заложница - героиня в исполнении Полины, которая рвется прочь, на свободу. Злобный маленький клоун, искаженные гримасой отвратительного хохота лица зрителей, толстые матроны и прочая несимпатичная публика, поросята в шапочках, - такой мир окружает и главную героиню. Весь мир плавает и сливается, все кружится в бешеном ритме, и больше нет сил выносить ухмылки, насмешки и грубость. Жонглеры и фокусники с их надуманным волшебством, клоуны, карлики и продавцы мороженого не спасают. Выход - улететь. И если поднесут фитиль к пушке - улететь можно, навсегда избавившись от злости, пошлости и грязи. Героиня летит? Все выше к звездам? Премьера видеоклипа состоится на телеканале «Муз-ТВ» в марте.