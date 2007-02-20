Шаляпин заставил Стоцкую съесть его блины

«Фабрикант» Прохор Шаляпин сразил старую подругу Анастасию Стоцкую неожиданным кулинарным талантом. Певец удивил рыжеволосую красавицу, собственноручно приготовив огромную порцию дрожжевых блинов: Шаляпин провел дома у плиты полдня и перепортил немало продуктов. Вечером, собрав результат кулинарных трудов в тарелку и волю в кулак, Шаляпин позвал боевую подругу на каток – осваивать лед и есть блины после катания. - Настя была шокирована моими кулинарными изысками, сказала, что это дружеское геройство было приятней любого романтического подарка, - поведал «ТД» новоиспеченный повар Шаляпин.