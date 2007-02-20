Вячеслав Малежик напоил Кремль вином

Юбилейный концерт Вячеслава Малежика прошел 17 февраля в Государственном Кремлевском дворце. Он был посвящен 60-летию заслуженного артиста России. Открывало действо 15-минутное попурри старых песен в исполнении струнного квартета, контрабаса, рояля, флейты и гобоя – ансамбля «Концертино». Под заключительный марш на сцену вышел Малежик. «Вы прослушали все мои лучшие песни. Спасибо за внимание, концерт окончен, – пошутил он. – Если вы пришли на мой концерт, то я угощу вас своим «вином» – песнями. Держу слово, что на утро у вас не будет похмелья, потому что песни экологически чистые и почти без фонограммы, но маленький зазор я себе все-таки оставил. Ну что вам еще сказать?.. Давайте лучше попоем!» Малежик взял свою неизменную гитару, сел на стул и заиграл «Сказки». Хоть поначалу голос и подрагивал от волнения, но к концу песни он уже весело насвистывал соло и подмигивал зрительницам на первых рядах. После оваций квартет заиграл сороковую симфонию Моцарта, которая потом оказалась новой аранжировкой песни «Моцарт». Малежик уже полностью освоился на сцене и предложил зрителям вспомнить старину и хлопать в ладоши в такт музыке. По словам артиста, он решил построить концерт как прогулку по биографии, а некоторые песни он до этого никогда на концертах не исполнял. На сцене появилась группа. Юбиляр представил Алексея Гомана, который должен был ассоциироваться с «молодым Малежиком». Вместе они спели песню «То ли проводы, то ли входины». Войдя в кураж от прекрасного приема, Малежик запел припев заново, остальные музыканты тут же подхватили. Следующая песня «Мазурка в стиле рок» была навеяна воспоминаниями об уроках музыкальной литературы. Куплет ее и правда был вполне традиционной мазуркой, под которую на сцене танцевали дамы с кавалерами в нарядах викторианской эпохи, пели его солисты «Геликон-оперы», а припев шел уже рок-н-рольный в исполнении Малежика. Состав музыкантов поменялся: теперь аккомпанировали аккордеон, кларнет и контрабас. Были спеты «На последнем сеансе кино» Михаила Танича и «А по Таганке бродит осень». Атмосфера второй половины прошлого века растеклась по залу. Следующая песня «Каштановый Париж» была спета вместе с Екатериной Семеновой. Вспоминая свои «университеты», Малежик не смог обойти ливерпульскую четверку. «Yesterday» он исполнил в классической аранжировке: под гитару со струнным квартетом. Сам он очень напоминал Маккартни: и мимикой, и манерой держаться на сцене, а особенно своими вокальными пассажами. Со старыми товарищами, группой «Скифы», юбиляр спел «Johny B.Goode». Следующим поздравить юбиляра вышел Юрий Антонов. Он спел свой вечный хит «Не умирай, любовь». Далее Малежик взял штурвал на себя и разом выдал «Первый поцелуй», «200 лет» и «Вальс при свечах». Хоть с балкона и призывали «зажигать», но музыканты решили остановиться на лирике. Романс «Я вас люблю» должна была петь Нани Брегвадзе, но «в связи с известными всем событиями», по словам Малежика, «ей не удалось приехать», поэтому спел он сам. А закончил первое отделение, исполнив соло «Мадам». После 20-минутного антракта Вячеслав Малежик вновь появился на сцене, уже без пиджака. Друзья юбиляра выходили на сцену после каждой песни. Вместе с Владимиром Маркиным спели «Острова», вместе с Сергеем Дроздовым – «Гадания». Сергей Чиграков исполнил свой «Полонез» и уже хотел уходить, но Малежик попросил его остаться и, добавив к своей компании скрипача Дмитрия Болотова, сыграли «Горилкин-блюз». То была настоящая импровизация, а юбиляр смог продемонстрировать свое мастерство игры на губной гармошке. Из зала настойчиво просили «Провинциалку», но домой артист никого отпускать не собирался. Пока Малежик тихонько сидел в сторонке, Александр Градский спел под гитару «Южную прощальную», сорвав тем самым продолжительные овации и крики «Браво!» Даже сам виновник торжества согласился, что после такого выступления концерт продолжать нельзя. В заключение он все-таки спел долгожданные «Провинциалку» и «Зиму». Прощальную песню «Мозаика» он спел вместе со всеми, кто принимал участие в концерте.