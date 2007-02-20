«Город 312» отдал мазду эвакуаторам

Зайдя всем составом в кафе на Тверской, участники группы «Город 312» лишились казенного автомобиля, на котором передвигаются по городу. После ужина музыканты обнаружили, что их машина была эвакуирована за парковку в неположенном месте. Музыканты на деле убедились, что звезды – те же люди, когда им пришлось на такси ехать забирать своего железного коня и платить штраф. Несмотря на и так невеликую сумму – несколько сотен рублей, – артистам сделали скидку за их популярность. Кроме того, в отделении «горожан» заставили расписаться на стене, где уже красуются автографы других звездных нарушителей правил.