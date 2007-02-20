Ани Лорак предоставила на благотворительный аукцион концертный костюм (ФОТО)

17 февраля в столичной мэрии прошел благотворительный бал-маскарад «Карнавалия». Во время мероприятия состоялся аукцион. Организаторы бала - международный благотворительный фонд Мистецька скарбниця - представили лоты, средства от продажи которых пойдут на приобретение украинских книг для киевских библиотек и строительство новой библиотеки в Голосеевском районе Киева. Ани Лорак, уделяющая особое внимание благотворительной деятельности, представила в качестве лота на аукцион эксклюзивный концертный наряд ручной работы. Платье, изготовленное дизайнером Ольгой Громовой специально для сольного концерта Ани Лорак «Там, де ти є…», который состоялся 14 мая 2002 года в «ДК Украина». В этот же день, в этом бирюзовом платье с поясом, инкрустированным Svarovsky, Ани Лорак получила первый в Украине Золотой диск по результатам продаж альбома "Там, де ти є..." Надеемся, что человек, купивший этот костюм, приобрел и частичку успеха, который он принес его хозяйке!