Агутин построил Подольскую и Преснякова

Премьера песни «Ода женщинам» Леонида Агутина состоится 8 марта в эфире сразу нескольких российских радиостанций. Композиция войдет в новый альбом Леонида – работа над сведением материала проходила в США в январе и первой половине февраля. Из Америки артист с супругой Анжеликой Варум возвращается 20-го числа, после чего ему предстоят гастроли как с женой, так и с Владимиром Пресняковым-младшим. Вопрос с изданием нового материала будет решаться, по словам пресс-атташе Леонида Натальи Николенко Intermedia, этой весной.