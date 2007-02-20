Уничтожены редкие фотографии «битлов»

Раритетные фотографии Beatles навсегда потеряны для человечества из-за халатности уборщицы, еще в 2001 году по ошибке отправившей в мусорную корзину сотни негативов и снимков "Ливерпульской четверки", извещает ИТАР ТАСС В их числе оказались фотографии, украсившие обложку дебютного альбома группы "Плиз плиз ми" 1963 года. Коробки, в которых в архиве звукозаписывающей компании EMI хранились материалы, были специально помечены надписью "Не выбрасывать". В минувший четверг, сообщает сегодня британская газета "Сан", эта история, наконец, дошла до суда - совместный иск фирме "Кристал сервисиз", предоставляющей услуги по уборке, вчинили руководство компании EMI и "Эпл корпорейшн", принадлежащей Полу Маккартни и Ринго Старру. Ущерб оценен в 1,4 млн долл США. В иске говорится, что материалы имели "огромную историческую ценность" и являлись "уникальными". "Кристал сервисиз" вменяется в вину "халатность, нарушение должностных инструкций, а также неосуществление надлежащего надзора за своими сотрудниками", несмотря на то, что уборщица сразу же после инцидента была уволена.