Богатства Анны Николь Смит достанутся младенцу

В то время как продолжается борьба за право опекунства над дочерью недавно умершей звезды Playboy Анны Николь Смит, появилась информация о завещании модели. Бывший адвокат Анны и ее гражданский муж Говард Стерн обнародовал содержание этого документа. В эфире американского ток-шоу Стерн заявил, что согласно завещанию Анны все ее имущество должно было перейти к сыну Даниэлю. Документ был составлен в 2001 году, и в него с тех пор не вносилось никаких изменений. Согласно закону, поскольку Даниэль умер, все деньги переходят единственному оставшемуся в живых ребенку Анны - дочери Дэниэлин, сообщает SkyNews. Говард Стерн заявил: "В завещании Анна называет меня исполнителем, кроме того, она указывает, что я являюсь опекуном Даниэля. Я повторяю, это был 2001 год". Даниэль умер в сентябре 2006 года от передозировки отпускаемых по рецепту лекарств, спустя три дня после рождения сестры Дэниэлин. Ему было всего 20 лет. Однако пока нет ответа на вопрос относительно того, кто действительно является биологическим отцом 5-месячной Дэниэлин. На право считаться отцом девочки претендуют Говард Смит и экс-любовник модели Лари Биркхед. Кроме того, о своей прямой причастности к зачатию на днях заявил муж голливудской актрисы Заза Габор, принц Фредерик фон Анхальт. Однако, ходят слухи и о том, что Дэниэлин появилась на свет в результате искусственного оплодотворения, для которого использовалась замороженная сперма покойного мужа Анны Говарда Маршалла. Также сообщалось, что, возможно, отцом девочки является бывший телохранитель Анны Алекс Дэнк.