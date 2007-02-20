Гарри Поттер показал гениталии англичанам! (фото)

В Лондоне в театре Gielgud Theatre в районе Вест-Энда в минувшие выходные прошел предпремьерный показ спектакля по пьесе Питера Шэффера "Equus" ("Конь"), главную роль в котором исполнил "Гарри Поттер" – 17-летний Дэниел Рэдклифф. Юный актер произвел приятное впечатление на зрителей, которые пришли на показ, его игра даже заслужила бурных аплодисментов. Премьера спектакля состоится 27 февраля. Предварительные продажи билетов уже превысили 1 млн фунтов стерлингов (около 1,5 млн евро). Поскольку в спектакле присутствует ряд обнаженных сцен, Рэдклифф тренирует мышцы, несколько раз в неделю посещая спортзал, чтобы выглядеть достойно в голом виде. Дэниел играет роль Алана Стрэнга, юноши с проблемами психики. Он проходит обследование у психиатра после того, как металлическим стержнем выколол глаза шести лошадям. Эта роль требует изображения актером сексуального удовлетворения в тот момент, когда он обнаженным едет верхом на лошади. Для Рэдклиффа, которого привыкли воспринимать как примерного ученика школы волшебства и чародейства Хогвартс, это очень резкий переход. Родители фанатов "поттерианы" и лично Дэниела Рэдклиффа уже высказали свою обеспокоенность новым амплуа "Гарри Поттера". В то же время сами юные фанаты с восторгом приняли новую роль своего кумира, некоторым из них даже удалось прорваться на предпремьерный показ, и они сказали, что Дэниел был великолепен. Все 980 мест в театре на предпремьерном показе были заполнены зрителями, сообщает Daily Mail. Примерно в течение 10 минут Рэдклифф по ходу пьесы был полностью голым, в обнаженных сценах с ним играла его партнерша - актриса Джоанна Кристи. Эти сцены не вызвали никаких проявлений неловкости в зале, аудитория следила за действием, затаив дыхание. Впервые пьесу Питера Шэффера поставил Национальный театр в 1973 году. Драматург за основу пьесы "Equus" взял реальную историю юноши, по непонятным причинам ослепившего лошадей. Спектакль был перенесен на сцену Бродвея, причем одну из ролей в ней играл Энтони Хопкинс. Пьеса пережила 1200 постановок, став самой успешной за всю театральную историю Нью-Йорка. В 1977 году по ней был снят фильм с участием Ричарда Бартона.