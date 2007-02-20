Александра Пескова заподозрили в использовании двойников

Концерт, посвященный 45-летнему юбилею Александра Пескова, состоялся 16 февраля в ККЗ «Пушкинский». Шоу началось с выхода танцовщиц в костюмах из белых перьев, которые под музыку «Песни года» встречали виновника торжества, переодетого в Аллу Пугачеву. В образе Примадонны российской эстрады Песков благодарил зрителей, пришедших на концерт, прессу и Филиппа Киркорова, вновь сделавшего артистку свободной женщиной. После этого официальные ведущие концерта – артисты, пародирующие Ангелину Вовк и Евгения Меньшова, представили серию пародий под названием «Команда молодости нашей», в которой Александр Песков выступил в роли Людмилы Гурченко, Софии Ротару, Надежды Кадышевой и Людмилы Зыкиной, исполнившей песню «Волга» под аплодисменты зрителей. Кроме того, артист представил пародии на Юлию Савичеву, Машу Распутину, Катю Лель, Валерия Леонтьева, Ларису Долину и других звезд российской эстрады. Живого звука, как ожидали зрители, не было – все песни исполнялись под фонограмму. Но этот пробел организаторы шоу восполнили за счет костюмов. Так, под песню «Невеста» Глюкозы танцовщицы и сам Песков вышли в пышных свадебных платьях, а наряды Верки Сердючки, как всегда, были экстравагантны. В образе украинской проводницы Александр Песков вышел на сцену в шикарном блестящем платье с меховым воротником. Зал громко аплодировал зажигательному номеру, а когда танцовщицы в венках с традиционными желто-голубыми лентами выбежали в зал, некоторые не удержались и принялись танцевать вместе с ними. Однако не все зрители были в восторге от концерта: номера сменялись невероятно быстро, казалось невозможным сменить костюм и наложить грим за несколько секунд. Некоторые покидали зал в середине шоу с весьма хмурыми лицами, мотивируя свой уход предположениями о том, что на сцене выступает двойник пародиста. Песков тем временем перешел к премьерам. На фоне черного переливающегося занавеса артист впервые продемонстрировал несколько пародий на Аниту Цой, Анжелику Варум, Андрея Губина и Бориса Моисеева: этот номер сопровождался овациями зрителей, которым понравились оригинальные костюмы и «король пародии», ушедший за кулисы в одних трусах. В конце шоу снова вышли ведущие и вызвали на сцену организаторов шоу: танцоров, режиссера, продюсера и самого Александра Пескова, пишет Intermedia. Растроганный зрительскими овациями и большим количеством преподнесенных ему букетов, он долго благодарил зал и сказал, что «как любой сын, он боготворит родителей, которые дали нам право узнать землю, солнце и друг друга». После этих слов на сцену из зрительского зала вышла его мать, которой зрители аплодировали стоя. Свой концерт Песков завершил трогательным наставлением любить, ценить и беречь друг друга.